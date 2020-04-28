У Дніпрі бійцівський пес покусав дитину і поліцейського
Собака була на повідку, але без намордника. Відповісти, чому тварина накинулася на дитину, господар не зміг, як і не зміг пояснити, чому вигулював пса з порушеннями, пише RegioNews з посиланням на Інформатор.
Випадкові свідки події повідомили в поліцію. Вже під час того, як чоловік спілкувався з правоохоронцями, собака знову зірвався з повідця і вчепився в поліцейського.
Тварину втихомирили, а на місце викликали бригаду швидкої допомоги. Собака прокусив поліцейському руку та палець, роздер ногу вище коліна і порвав одяг. Медики надали чоловікові першу допомогу, після чого доставили в лікарню.
Агресивну собаку в кінцевому підсумку забрав "Зооконтроль", а її господар вирушив до районного відділення поліції.
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