Коровам в футбол можно, людям – нет, - Ровенская ОГА о нарушении карантина в Заречном
Случай получил огласку благодаря тому, что в соцсетях выложили видео, где в разгар игры на поле выбежала корова, пишет Regionews со ссылкой на Ровенские новости.
В Заречном во время футбольного матча корова решила также поиграть Видео @tupove_zarichne #ровно #rivneОпубликовано Типичное Ровно Суббота, 25 апреля 2020 г.
Несмотря смешная ситуации, в комментариях к видео было немало вопросов, в частности, почему во время карантина разрешили проведения игры.
Сегодня, 28 апреля на брифинге заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко сообщил, что матч устроили по инициативе жителей райцентра с нарушением карантинных ограничений.
Если все же про корову, то коров не касаются карантинные ограничения, они могут свободно играть в футбол. Но если серьезно, то мы знаем об этой ситуации. Она никем не была санкционирована, никто не давал разрешение на проведение подобных соревнований, это не были официальные соревнования, я переговорил лично и указал как главе районной администрации, так и руководителю ОТГ, на территории которой это произошло – о недопустимости, – прокомментировал чиновник.
Игорь Тимошенко добавил, что с участниками события уже провели разъяснительную работу и предупредили о недопустимости устраивания соревнований во время карантина.
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