15:07  28 апреля
Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
15:01  28 апреля
В Институте рака вскрыли миллионные схемы
15:43  28 апреля
Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 19:29 4

Коровам в футбол можно, людям – нет, - Ровенская ОГА о нарушении карантина в Заречном

Читайте також
українською мовою
28 апреля 2020, 19:29 4
Читайте також українською мовою
Власти Ровенщины провели разъяснительную работу с нарушителями карантина в райцентре Заречное, которые устроили футбольный матч на местном стадионе
Фото: скрин видео
Власти Ровенщины провели разъяснительную работу с нарушителями карантина в райцентре Заречное, которые устроили футбольный матч на местном стадионе

Случай получил огласку благодаря тому, что в соцсетях выложили видео, где в разгар игры на поле выбежала корова, пишет Regionews со ссылкой на Ровенские новости.

В Заречном во время футбольного матча корова решила также поиграть Видео @tupove_zarichne #ровно #rivne

Опубликовано Типичное Ровно Суббота, 25 апреля 2020 г.

Несмотря смешная ситуации, в комментариях к видео было немало вопросов, в частности, почему во время карантина разрешили проведения игры.

Сегодня, 28 апреля на брифинге заместитель председателя Ровенской ОГА Игорь Тимошенко сообщил, что матч устроили по инициативе жителей райцентра с нарушением карантинных ограничений.

Если все же про корову, то коров не касаются карантинные ограничения, они могут свободно играть в футбол. Но если серьезно, то мы знаем об этой ситуации. Она никем не была санкционирована, никто не давал разрешение на проведение подобных соревнований, это не были официальные соревнования, я переговорил лично и указал как главе районной администрации, так и руководителю ОТГ, на территории которой это произошло – о недопустимости, – прокомментировал чиновник.

Игорь Тимошенко добавил, что с участниками события уже провели разъяснительную работу и предупредили о недопустимости устраивания соревнований во время карантина.

Читайте также: "Я отродясь не покупал продукты", – мэр Ривне Хомко

Мэры Ровно и Черкасс идут в отпуска в разгар коронавирус


Ровно карантин футбол животные видео
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Днепре бойцовский пес покусал ребенка и полицейского
28 апреля 2020, 19:04
Подпольные производители алкоголя из Киевской и Ровенской областей финансировали "Л/ДНР"
28 апреля 2020, 15:29
В Киеве подготовили план ослабления карантинных ограничений
28 апреля 2020, 13:35
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
28 апреля 2020, 22:26
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Все блоги »
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
PR-ассы местного разлива: как сумские политики ищут дешевой популярности
28 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »