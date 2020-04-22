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22 квітня 2020, 13:44 49

Кличко розповів про перші кроки пом'якшення карантину

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22 квітня 2020, 13:44 49
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Влада столиці розробила першочергові кроки із послаблення обмежень, які відбуватимуться поступово та з урахуванням розвитку ситуації
Фото: kyivcity.gov
Влада столиці розробила першочергові кроки із послаблення обмежень, які відбуватимуться поступово та з урахуванням розвитку ситуації

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час прес-конференції, передає RegioNews.

"Ми розробили першочергові кроки послаблення обмежень. Це відбуватиметься поступово і з огляду на розвиток ситуації. Тут ми вивчаємо досвід європейських країн. Де відкривають спочатку невеликі магазини. Поволі знімають обмеження на доступ до публічних закладів та місць. На роботу громадського транспорту. Бо не можна перекреслити непродуманими діями всі зусилля в боротьбі з вірусом! Пом’якшення, ще раз підкреслю, залежатимуть від динаміки захворюваності. Якщо в нас продовжить зростати кількість хворих, – карантин триватиме", – зазначив Віталій Кличко.

Також мер столиці прокоментував ініціативи Міністерства охорони здоров’я щодо продовження карантину до 12 травня та одночасного послаблення обмежувальних заходів. Зокрема, ідею дозволити прогулянки в парках та відкрити бібліотеки.

"МОЗ буде пропонувати уряду пом’якшення виходячи із ситуації з розповсюдженням хвороби. Оскільки, як я сказав, пік ми ще не пройшли. Хвороба не йде на спад. Сьогодні є надія на те, що нам таки вдалося втримати ситуацію, що обмежувальні заходи, які запровадили, дали свій результат. І в нас не буде інфекційного вибуху. Але, говорити про перемогу над пандемією – ще зарано”, - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, про необхідність киян та українців залишатися вдома та нагадав, що доступ на всі кладовища буде обмеженим.

Як писали RegioNews раніше, у поточному 2020 році Україна, як і більшість країн світу, не зможе подолати коронавірус. Тому жити в умовах карантинних обмежень та самоізоляції доведеться щонайменше 2 роки.


КМДА карантин Віталій Кличко мер Київ Київська область коронавірус
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