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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 14:24 25

Голова Чернівецької ОДА Осачук заблокував доступ до даних про COVID-19, – мер Чернівців

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22 квітня 2020, 14:24 25
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Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заявив, що керівництво Чернівецької ОДА заблокувало доступ керівництву міста до щоденних результатів тестів мешканців Буковини на COVID-19
Фото: tva
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заявив, що керівництво Чернівецької ОДА заблокувало доступ керівництву міста до щоденних результатів тестів мешканців Буковини на COVID-19

Про це Каспрук заявив у коментарі одному з українських телеканалів.

Олексій Каспрук не зміг відповісти на питання про свіжі дані щодо хворих на коронавірус:


"На жаль, на це запитання я не можу дати відповідь, тому що міську владу не допускають до результатів аналізів. Фактично всі аналізи роблять в обласній лабораторії. Там чітка вказівка від голови ОДА, щоби не дай Боже міському голові повідомити результати до того, як голова ОДА вийде в ефір", – прокоментував мер Чернівців.


Конфлікти між мерами міста та головами ОДА відбуваються не лише на Буковині, сказав Каспрук. Причину цього він вбачає у різних завданнях, які виконують голови міст і областей:

"Проблема філософська, але дуже давня. Голови ОДА орієнтуються на Офіс президента, на Кабмін. Їхнє завдання – щоби вони перед Києвом виглядали успішними. Завдання міських голів, яких ловлять люди на вулиці, яким дзвонять люди, бо знають їхні мобільні телефони – бути відвертими і чесними перед громадою, і робити все, щоб захистити громаду. В цьому є певний інституційний конфлікт", – повідомив мер Чернівців.

Олексій Каспрук сподівається, що цій проблемі приділять увагу під час розмови з прем’єром Шмигалем та на щотижневому телемості в п’ятницю, 24 квітня:

"Я думаю, що наша відверта розмова з прем’єр-міністром у п’ятницю, і телемости, які робить президент, будуть цьому сприяти", – повідомив Каспрук.

Нагадаємо, Буковина залишається найбільш ураженим коронавірусом регіоном України. Увечері 21 квітня тут підтвердили 65 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб в області перетнула тисячну межу і становить 1053 випадки.


Буковина Чернівці Сергій Осачук Олексій Каспрук мер губернатори коронавірус конфлікт
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