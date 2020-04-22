Голова Чернівецької ОДА Осачук заблокував доступ до даних про COVID-19, – мер Чернівців
Про це Каспрук заявив у коментарі одному з українських телеканалів.
Олексій Каспрук не зміг відповісти на питання про свіжі дані щодо хворих на коронавірус:
"На жаль, на це запитання я не можу дати відповідь, тому що міську владу не допускають до результатів аналізів. Фактично всі аналізи роблять в обласній лабораторії. Там чітка вказівка від голови ОДА, щоби не дай Боже міському голові повідомити результати до того, як голова ОДА вийде в ефір", – прокоментував мер Чернівців.
Конфлікти між мерами міста та головами ОДА відбуваються не лише на Буковині, сказав Каспрук. Причину цього він вбачає у різних завданнях, які виконують голови міст і областей:
"Проблема філософська, але дуже давня. Голови ОДА орієнтуються на Офіс президента, на Кабмін. Їхнє завдання – щоби вони перед Києвом виглядали успішними. Завдання міських голів, яких ловлять люди на вулиці, яким дзвонять люди, бо знають їхні мобільні телефони – бути відвертими і чесними перед громадою, і робити все, щоб захистити громаду. В цьому є певний інституційний конфлікт", – повідомив мер Чернівців.
Олексій Каспрук сподівається, що цій проблемі приділять увагу під час розмови з прем’єром Шмигалем та на щотижневому телемості в п’ятницю, 24 квітня:
"Я думаю, що наша відверта розмова з прем’єр-міністром у п’ятницю, і телемости, які робить президент, будуть цьому сприяти", – повідомив Каспрук.
Нагадаємо, Буковина залишається найбільш ураженим коронавірусом регіоном України. Увечері 21 квітня тут підтвердили 65 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, загальна кількість інфікованих осіб в області перетнула тисячну межу і становить 1053 випадки.
- 17:25 22 квітня Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі до кінця каденції
- 17:13 22 квітня Правозахисники просять оцінити дії мера Івано-Франківська щодо ромів
- 17:09 22 квітня Миколаївська область стала лідером за динамікою поширення COVID-19
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 16:42 22 квітня Кабмін виділив 25 мільйонів на ліквідацію наслідків пожеж в Житомирській області
- 16:29 22 квітня Показали, як військові ЗСУ проходять обсервацію
- 21:48 21 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків