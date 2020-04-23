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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 11:53 24

Мэры Ровно и Черкасс идут в отпуска в разгар коронавируса

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23 апреля 2020, 11:53 24
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Городские головы Черкасс и Ровно Анатолий Бондаренко и Владимир Хомко уходят в отпуска за собственный счет. Бондаренко будет работать бесплатно, а Хомко будет сидеть дома
На фото: Анатолий Бондаренко
Городские головы Черкасс и Ровно Анатолий Бондаренко и Владимир Хомко уходят в отпуска за собственный счет. Бондаренко будет работать бесплатно, а Хомко будет сидеть дома

Об этом пишет RegioNews.

Завтра или с понедельника городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко уйдет в отпуск за собственный счет, однако будет оставаться на рабочем месте:

" Это для того, чтобы показать пример. Потому что сегодня есть большое недовыполнение бюджета в связи с теми законами, которые приняла Верховная Рада и поддержал Кабинет Министров. Я буду работать бесплатно, не получая заработную плату, но буду находиться на рабочем месте, – сказал мэр Черкасс в своем видеообращении.

Городской голова Ровно Владимир Хомко идет в отпуск за свой счет с завтрашнего дня, 24 апреля. Об этом он сообщил в эфире Радио Трек.

На фото: Владимир Хомко

"Я тут час на работе – руковожу, все расписываю. Далее – Паладийчук (секретарь городского совета Ровно, – ред.). Потом Паладийчук идет, я иду. Секретарь в отпуске, водитель в отпуске. Минимум контактов – все сидят дома”, – говорит Владимир Хомко.

Напомним, ранее мэр Каменца-Подольского и весь исполком ушли в отпуск за свой счет через пустые городской бюджет.


Черкассы мер Ровно отпуск
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