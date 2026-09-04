На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік

Фото: Національна поліція

У Подільському районі Одеської області поліцейські розслідують ДТП, у якій постраждав дворічний хлопчик. За попередніми даними, на дитину наїхав працівник РТЦК та СП, який проводив мобілізаційне оповіщення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 3 вересня в одному із сіл Балтської громади.

За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.

Дитина отримала тілесні ушкодження. Її доправили до лікарні.

Відомості про ДТП внесли до ЄРДР за статтями 286 та 135 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення в небезпеці.

Водія затримали. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Волині працівники ТЦК влаштували погоню за чоловіком, його авто вилетіло у кювет. В обласному ТЦК зазначили, що автомобіль зупинили для перевірки документів. За словами військових, вони з'ясували, що водій перебуває у розшуку.

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