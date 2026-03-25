Наслідки атаки по Вінниці: загинула людина, ще 13 поранені, пошкоджено будинки

У Вінниці 24 березня в результаті російського обстрілу загинула одна людина, а ще 13 осіб отримали поранення

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За попередніми даними, пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки. Вибуховими хвилями та уламками вибито чимало вікон у будинках, пошкоджені дахи.

Внаслідок обстрілу виникли пожежі у житловому секторі, які ліквідували рятувальники.

На місцях влучань працювали понад 90 рятувальників та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Психологи служби надали необхідну допомогу 36 людям.

Нагадаємо, 24 березня РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні. Ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Було зафіксовано 15 влучань.