На Волині судили агента РФ, який "звітував" росіянам про військові об'єкти Польщі

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав чоловіка винним у державній зраді. Виявилось, він був завербований російськими спецслужбами

У березні минулого року чоловік знаходився у Польщі. Тоді його завербували російські спецслужби. Для росіян він почав збирати інформацію про розташування промислових та військових обʼєктів на території Республіки Польща. Зокрема, тих, які працюють в інтересах обороноздатності України.

Крім того, чоловік відзняв на мобільний телефон і автомобільний відеореєстратор чотири обʼєкти: завод із виробництва вибухівки, підприємство, що виробляє системи мінування, міни і компоненти до БпЛА, територію поблизу Центру передового досвіду поліції НАТО і полігон поблизу Центру навчання ракетних військ та артилерії. Файли він відправляв росіянам.

На суді він визнав провину. Заявив, що розкаюється, має двох малолітніх дітей. За висновком експерта, страждає на психічний розлад у формі інфантильного розладу особистості, але може усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

