09 травня 2026, 22:45

На Волині судили агента РФ, який "звітував" росіянам про військові об'єкти Польщі

Фото з відкритих джерел
Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав чоловіка винним у державній зраді. Виявилось, він був завербований російськими спецслужбами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні минулого року чоловік знаходився у Польщі. Тоді його завербували російські спецслужби. Для росіян він почав збирати інформацію про розташування промислових та військових обʼєктів на території Республіки Польща. Зокрема, тих, які працюють в інтересах обороноздатності України.

Крім того, чоловік відзняв на мобільний телефон і автомобільний відеореєстратор чотири обʼєкти: завод із виробництва вибухівки, підприємство, що виробляє системи мінування, міни і компоненти до БпЛА, територію поблизу Центру передового досвіду поліції НАТО і полігон поблизу Центру навчання ракетних військ та артилерії. Файли він відправляв росіянам.

На суді він визнав провину. Заявив, що розкаюється, має двох малолітніх дітей. За висновком експерта, страждає на психічний розлад у формі інфантильного розладу особистості, але може усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
