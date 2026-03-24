РФ вдарила по пологовому будинку в Івано-Франківську

Після вибухів у місті перекрили вулиці Коновальця та Сахарова. Також повідомляють про сильні затори у центральній частині Івано-Франківська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Відомо, що була спроба удару по одній із адміністративних будівель в Івано-Франківську.

Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель.

За словами мера Марцінківа, у перинатальному центрі всі пацієнтки були в укриттях. Травмованих них немає.

