Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Внаслідок падіння ворожих БпЛА у Миргородському районі пошкоджені будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі.

Над ліквідацією наслідків атаки працювали підрозділи ДСНС.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ атакувала Полтаву. Відомо, що загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб, серед них – 5-річна дитина.

Пошкоджені будинки та готель. Виникли пожежі. За попередніми підрахунками, у місті пошкоджені понад 24 будівлі.