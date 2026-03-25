Росіяни знову вдарили по Полтавщині: пошкоджені будинки
Пізно ввечері 24 березня російські безпілотники знову атакували Полтавську область
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Внаслідок падіння ворожих БпЛА у Миргородському районі пошкоджені будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі.
Над ліквідацією наслідків атаки працювали підрозділи ДСНС.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ атакувала Полтаву. Відомо, що загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб, серед них – 5-річна дитина.
Пошкоджені будинки та готель. Виникли пожежі. За попередніми підрахунками, у місті пошкоджені понад 24 будівлі.
23 березня 2026
