Стрілянина біля ТЦК в Закарпатті: в ТЦК зробили заяву

У ТЦК на Закарпатті прокоментували стрілянину. Вони зазначиоли, що правоохоронці будуть проводити перевірку

У повідомленні йдеться, що була спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя. Зазначається, що група осіб намагалась прорватись всередину, ігноруючи вимоги військових.

"Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито. За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством. Закликаємо громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені дані", - кажуть в ТЦК.

Нагадаємо, раніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що після мобілізації місцевого представника ромської громади там зібрався натовп близько 30 людей. Вони почали виламувати двері та намагатись прорватись до будівлі ТЦК.