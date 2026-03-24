На Тернопільщині внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівля

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернопільській області після масованої атаки зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську ОВА.

Як зазначається, на місцях падіння уламків виникли пожежі, які вже ліквідовано.

Наразі у регіоні є перебої з електропостачанням, тривають відновлювальні роботи.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, 24 березня у день в Тернополі пролунали потужні вибухи. У місті працювала ППО.