На Тернопільщині внаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівля
У Тернопільській області після масованої атаки зафіксовано влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адміністративну будівлю
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську ОВА.
Як зазначається, на місцях падіння уламків виникли пожежі, які вже ліквідовано.
Наразі у регіоні є перебої з електропостачанням, тривають відновлювальні роботи.
За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, 24 березня у день в Тернополі пролунали потужні вибухи. У місті працювала ППО.

