Росіяни вдарили по центру Львова, у місті пожежа

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок у центрі Львова.

Усі служби виїхали на місце. Щонайменше двоє людей важко поранені.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький показав відео з наслідками атаки Росії по центру Львова.

Як повідомлялось, контррозвідка СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівської області.