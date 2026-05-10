Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині: є поранений

У Зноб-Новгородській громаді Сумської області зафіксували черговий удар по цивільному об'єкту — ворожий безпілотник атакував приватний транспорт

Про це повідомила Сумська ОВА у Телеграмі, передає RegioNews.

"У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, протягом доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 18 населених пунктах в 9 територіальних громадах області. Під ударами ворога були Сумська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Березівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Путивльська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Зазначається, що за добу повітряна тривога в області тривала 1 годину 6 хвилин.

Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони знешкодили всі 27 безпілотників, якими російські окупанти атакували Україну протягом ночі 10 травня.