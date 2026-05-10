Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині: є поранений
У Зноб-Новгородській громаді Сумської області зафіксували черговий удар по цивільному об'єкту — ворожий безпілотник атакував приватний транспорт
Про це повідомила Сумська ОВА у Телеграмі, передає RegioNews.
"У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ОВА, протягом доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 18 населених пунктах в 9 територіальних громадах області. Під ударами ворога були Сумська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Березівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Путивльська, Новослобідська та Великописарівська громади.
Зазначається, що за добу повітряна тривога в області тривала 1 годину 6 хвилин.
Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони знешкодили всі 27 безпілотників, якими російські окупанти атакували Україну протягом ночі 10 травня.