09 травня 2026, 21:35

На Закарпатті військові ТЦК відкрили вогонь під час штурму будівлі - ЗМІ

Фото з відкритих джерел
Стрілянина сталась біля Міжгірського ТЦК. Це сталось після мобілізації місцевого представника ромської громади

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За словами журналіста, після мобілізації місцевого представника ромської громади там зібрався натовп близько 30 людей. Вони почали виламувати двері та намагатись прорватись до будівлі ТЦК.

За словами Віталія Глаголи, пролунало щонайменше чотири постріли. Джерела журналіста стверджують, що постріл з автомата був здійснений холостим набоєм.

"Також стало відомо, що керівництво ТЦК спочатку намагалось заперечити факт стрілянини. Йдеться про ТВО начальника 2 відділу Хустського РТЦК та СП майора Романа Салигу. Спершу звучала версія, що пострілів взагалі не було. Потім - що було лише два постріли холостими набоями. Але після цього мені надіслали відео, на якому чітко чути щонайменше чотири постріли", - пише журналіст.

Нагадаємо, у Дніпрі 4 травня під час здійснення заходів з оповіщення стався напад на представників Територіального центру комплектування. Місцевий житель здійснив постріли в бік працівників. Травмовані двоє представників ТЦК.

