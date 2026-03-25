Запорізька область під масованим вогнем: 860 ударів за одну добу
Протягом доби російські війська завдали 860 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район двоє людей загинули, ще 13 отримали поранення.
Деталі атак:
- Окупанти випустили по Запоріжжю 8 ракет.
- Авіаудари: ворог скинув 16 авіабомб на Оріхів, Преображенку, Широке, Воздвижівку та ще 10 населених пунктів області.
- Атаки дронами: зафіксовані 626 ударів БпЛА (переважно FPV) по містах і селах області, зокрема Вільнянськ, Степногірськ, Гуляйполе та Малу Токмачку.
- РСЗВ: зафіксовані три обстріли по Малій Токмачці, Чарівному, Цвітковому.
- Артилерія: 207 артударів зафіксували у прифронтових громадах, зокрема в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську, Степновому та Малій Токмачці.
Надійшло 311 повідомлень про руйнування. Пошкоджені будинки, закладів освіти, об’єкти інфраструктури, господарські споруди та автомобілі.
Нагадаємо, ввечері 24 березня росіяни обстріляли житловий сектор на Одещині. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
На Харківщині дрон поцілив у двоповерхівку: виникла пожежа
25 березня 2026, 08:41На Хмельниччині п'яний чоловік викрав авто знайомої і застряг у багнюці
25 березня 2026, 08:39На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені будинки, банк та ферма, поранені дві людини
25 березня 2026, 08:24Схема на мільйони: через фіктивні борги у Запоріжжі привласнювали квартири померлих
25 березня 2026, 08:19В Івано-Франківську внаслідок ворожого удару загинули військовий та його донька
25 березня 2026, 08:07На Сумщині через ворожі атаки постраждали п’ятеро людей, серед них двоє поліцейських
25 березня 2026, 08:06Вісім років брехні: як Захід підготував світ до Третьої світової війни
25 березня 2026, 07:56У Чернігові та районі через атаку на енергооб'єкт знеструмлені 150 тисяч абонентів
25 березня 2026, 07:37Росіяни знову вдарили по Полтавщині: пошкоджені будинки
25 березня 2026, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
