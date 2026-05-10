Росія атакувала Україну 27 дронами: серед "шахедів" виявили "Гербери" та "Пародії"
Сили протиповітряної оборони знешкодили всі 27 безпілотників, якими російські окупанти атакували Україну протягом ночі 10 травня
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews.
З 00:00 10 травня ворог атакував 27 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера”, "Італмас” та дронами-імітаторами типу ”Пародія” із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово.
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, 10 травня ППО збила / подавила 27 дронів. Влучань не зафіксовано.
Нагадаємо, що українські військові у ніч на 9 травня відбивали російські штурми. Це попри те, що росіяни погоджувались на перемирʼя до 8 ранку 9 травня.
