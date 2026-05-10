Росія атакувала Україну 27 дронами: серед "шахедів" виявили "Гербери" та "Пародії"

Фото: t.me/kpszsu

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає RegioNews.

З 00:00 10 травня ворог атакував 27 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера”, "Італмас” та дронами-імітаторами типу ”Пародія” із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, 10 травня ППО збила / подавила 27 дронів. Влучань не зафіксовано.

Нагадаємо, що українські військові у ніч на 9 травня відбивали російські штурми. Це попри те, що росіяни погоджувались на перемирʼя до 8 ранку 9 травня.