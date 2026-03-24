РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні

Як зазначається, у вівторок 24 березня РФ здійснює одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками.

"Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника. Тож, враховуючи нічну атаку з 18.00 23 березня по 18.00 24 березня 2026 року (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в період з 09.00 по 18.00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА.

Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей.

На жаль, зафіксовано 15 влучань.

До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО.

Як повідомлялось, через атаки РФ у ніч на 24 березня шість областей України частково залишилися без світла. Про це повідомили в Міненерго.