24 березня 2026, 19:17

РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Понад 400 ударних дронів атакували країну вдень 24 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

Як зазначається, у вівторок 24 березня РФ здійснює одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками.

"Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника. Тож, враховуючи нічну атаку з 18.00 23 березня по 18.00 24 березня 2026 року (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в період з 09.00 по 18.00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА.

Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей.

На жаль, зафіксовано 15 влучань.

До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО.

Як повідомлялось, через атаки РФ у ніч на 24 березня шість областей України частково залишилися без світла. Про це повідомили в Міненерго.

Україна РФ війна атака Повітряні сили
