Внаслідок обстрілу загинув заступник голови Краматорської РДА

Стало відомо про смерть Романа Сімашова. Заступник голови Краматорської РДА пішов із життя у віці 46 років

Про це повідомляє Краматорська державна районна адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що пішов з життя Роман Сівашов 8 травня у віці 46 років. Він загинув внаслідок російського удару по Краматорську 5 травня.

"Сьогодні важко усвідомити цю втрату. Неможливо знайти слова, які здатні полегшити біль рідних і близьких. У цей скорботний час висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та всім, хто знав і любив Романа Шавкатовича. Разом із вами поділяємо біль втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 травня близько 17 години російські військові скинули на Краматорськ три авіабомби. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 16 багатоповерхівок, адмінбудівлі, громадські заклади та автомобілі.