09 травня 2026, 21:10

На Буковині чоловік задушив невістку та закопав тіло на городі

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Трагедія сталась у селі Колінківці. Там жорстоко вбили 21-річну дівчину

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

4 травня чоловік повідомив правоохоронцям, що його 21-річна дружина зникла. Під час огляду території домогосподарства правоохоронці виявили тіло жінки, закопане на городі. Її руки були зв'язані, на голові знаходився поліетиленовий пакет.

Як з'ясували правоохоронці, 47-річний свекор посварився з 21-річною невісткою. Під час сварки він задушив дівчину. Свідком став його 23-річний син (чоловік загиблої). Щоб приховати злочин, батько і син закопали її тіло на городі.

"Фігурант разом із сином намагалися ввести слідство в оману та приховати реальні обставини події, створивши видимість нібито жінка зникла безвісти. Також крім повідомлення до поліції про зникнення, вони надсилали їй повідомлення повернись додому, ми тебе чекаємо та здійснювали незначні перекази коштів на банківську картку загиблої з призначенням платежу", - розповіли в поліції.

Наразі чоловіків затримали та повідомили їм про підозру.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який вбив жінку. Шість місяців він ховався від слідства.

убивство Чернівецька область
