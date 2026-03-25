У Чернігові та районі через атаку на енергооб'єкт знеструмлені 150 тисяч абонентів
Внаслідок ворожого обстрілу вночі 25 березня пошкоджений енергетичний об’єкт у Чернігівському районі
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає RegioNews.
Через атаку без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові та в межах району.
Зазначається, що енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, ввечері 24 березня росіяни обстріляли житловий сектор на Одещині. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.
