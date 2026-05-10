10 травня 2026, 10:41

У Львові затримали зловмисника, який взяв у заручниці дитину: деталі

Фото: Нацполіція
У Львові поліцейські звільнили дівчинку та затримали чоловіка, який взяв дитину у заручниці

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Дівчинка не постраждала, загрози її життю та здоровʼю немає.

Надзвичайна подія сталася 9 травня, близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.

Як зазначається, побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч та приставив їй до шиї ніж.

"Спільними злагодженими діями поліцейський та військовослужбовці ТЦК затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку. На щастя, дівчина не постраждала. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2", - ідеться в повідомленні.

Нападника, 43-річного жителя Львова, затримали.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі до п'яти років.

Львів поліція ТЦК
