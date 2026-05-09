09 травня 2026, 12:15

В Одесі кілер намагався вбити топ-посадовця Військово-Морських Сил ЗСУ "до дня Перемоги"

Фото з відкритих джерел
СБУ запобігла резонансному теракту в Одесі. З'ясувалось, що "до дня Перемоги" агент РФ планував вбити високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Вбивство українського офіцера росіяни планували на 9 травня. Все для того, щоб створити "фон для Кремля" для відзначення "дня перемоги". Як з'ясували правоохоронці, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його із автомата.

Зловмисник хотів відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір’я. СБУ затримали агента РФ 8 травня, перекресливши його плани. Зловмисником виявився рецидивіст із Донеччини, якого завербували росіяни. У минулому чоловік відбував покарання за умисне вбивство.

Відомо, що після вербування він прибув до Одеси, де орендував квартиру для підготовки до замаху. Спочатку фігурант відстежив помешкання українського військовослужбовця, провів дорозвідку навколишньої території і обрав місця для засідки. Для вбивства він забрав зі схронів автомат АК-74 і два споряджених магазини.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше у Польщі визнали винним у шпигунстві на користь Росії 50-річного чоловіка, який у 2024 році брав участь в організації замаху на президента України Володимира Зеленського.

