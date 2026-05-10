Стрілянина у Черкасах: чоловік відкрив вогонь по дітях через бузок

Поліція Черкас розпочала перевірку за фактом стрілянини, що сталася 9 травня в одному з районів міста. Причиною агресивної поведінки місцевого жителя стали зірвані дітьми квіти

Про це повідомила поліція Черкаської області.



Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку.



Попередньо, конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного домоволодіння.



Чоловік намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося — виніс з будинку пістолет і почав стріляти. Обійшлося без постраждалих.



Зараз правоохоронці встановлюють особу правопорушника.

