09 травня 2026, 20:50

На Рівненщині чоловік під час сварки атакував дружину кулаком в обличчя

09 травня 2026, 20:50
Фото: Національна поліція
Інцидент стався в селі Кухітська Воля. Він тривалий час знущався з дружини

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Так, у червні та липні минулого року чоловік словесно ображав жінку. Тоді суд притягнув його до адміністративної відповідальності. Проте він не виправився.

У березні цього року чоловік спровокував конфлікт з дружиною. Під час сварки він знову ображав її, а потім вдарив її кулаком в обличчя, завдавши легких тілесних ушкоджень.

"Через систематичні конфлікти та фізичне насильство жінка зазнала фізичних і психологічних травм. Вона постійно боїться за власну безпеку, не може себе захистити, а її моральний стан значно погіршився", - кажуть в поліції.

Тепер чоловік отримав підозру. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування падчерки. Зловмисник знущався над дитиною з п'ятирічного віку.

Рівненська область домашнє насилля
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
