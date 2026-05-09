На Рівненщині чоловік під час сварки атакував дружину кулаком в обличчя

Фото: Національна поліція

Інцидент стався в селі Кухітська Воля. Він тривалий час знущався з дружини

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Так, у червні та липні минулого року чоловік словесно ображав жінку. Тоді суд притягнув його до адміністративної відповідальності. Проте він не виправився.

У березні цього року чоловік спровокував конфлікт з дружиною. Під час сварки він знову ображав її, а потім вдарив її кулаком в обличчя, завдавши легких тілесних ушкоджень.

"Через систематичні конфлікти та фізичне насильство жінка зазнала фізичних і психологічних травм. Вона постійно боїться за власну безпеку, не може себе захистити, а її моральний стан значно погіршився", - кажуть в поліції.

Тепер чоловік отримав підозру. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування падчерки. Зловмисник знущався над дитиною з п'ятирічного віку.