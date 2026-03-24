На Львівщині зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

У Львівській області вже 32 постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську ОВА.

"На цю годину відомо про 32 постраждалих внаслідок денної атаки безпілотників по Львівщині", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Нагадаємо, у вівторок, 24 березня армія РФ атакувала центр Львова. Пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря.