Масштабна пожежа на Чернігівщині: рятувальники локалізували вогонь

У Чернігівській області рятувальники продовжують боротись з вогнем. Наразі пожежу вдалось локалізувати

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

На території Деснянської територіальної громади Чернігівського району рятувальники локалізували масштабну пожежу. Там загорілась суха трава. Загальна площа, яку "пройшов" вогонь, становить 350 гектарів.

"Наразі тривають роботи з ліквідації окремих осередків займання та недопущення повторного поширення вогню", - повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, що на прикордонні Чернігівської області триває масштабна лісова пожежа, площа якої за останню добу майже подвоїлася.

7 травня стало відомо, що через російські обстріли на Чернігівщині палає 2400 гектарів лісу біля кордону з РФ. Пожежа виникла на території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва.