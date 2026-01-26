Фото: поліція

Подія сталася 26 січня близько 01:22 в селі Комишня Миргородського району. У житловому будинку вибухнув газовий балон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ймовірно, вибух стався внаслідок витоку газу з пошкодженого балона. За попередніми даними, після витоку газу власник помешкання ввімкнув світлодіодні лампи (акумуляторні 12-вольтові), що призвело до займання газоповітряної суміші та вибуху.

Внаслідок вибуху зруйнована частина будинка. Троє мешканців оселі – 71-річний чоловік, 65-річна жінка та 43-річний чоловік – отримали опіки, їх госпіталізували.

Причини та обставини події встановлюють поліцейські та рятувальники.

Нагадаємо, ввечері 23 січня на Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка. Балон знаходився поблизу розпаленої печі.