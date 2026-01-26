14:23  26 січня
26 січня 2026, 11:43

На Волині викрили зловмисників, які вербували жінок у сексуальне рабство за кордон

26 січня 2026, 11:43
Фото: поліція
Поліція Волині припинила діяльність групи одеситів, які переправляли жінок за кордон для інтимних послуг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зловмисники шукали дівчат віком від 18 до 35 років через оголошення у месенджерах. Обіцяючи швидкий і високий заробіток, вони обирали переважно тих, хто перебував у скрутному становищі. Після переїзду за кордон у жінок відбирали документи та примушували до роботи.

Днями правоохоронці зупинили на пункті пропуску "Устилуг" автобус, яким намагалися вивезти жительку Луцька до Литви. Жінку врятували, а організаторів затримали.

На Волині викрили групу, яка вербувала жінок у сексуальне рабство за кордон

Під час обшуків у фігурантів вилучили телефони, готівку та чорнові записи та інші речові докази.

На Волині викрили зловмисників, які вербували жінок у сексуальне рабство за кордон

Одному з учасників групи вже повідомили про підозру в торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ). Суд відправив його під варту. Розслідування триває.

На Волині викрили групу, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном

Нагадаємо, раніше правоохоронці перекрили канал відправки жінок з Донеччини для сексуальної експлуатації до Польщі. Вербувальницю затримали "на гарячому".

