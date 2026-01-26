Фото: Национальная полиция Украины

Экстренные службы работали на месте столкновения пассажирского транспорта и легкового автомобиля, пострадавших доставили в медучреждение

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В селе Павловка Ямницкой территориальной громады Ивано-Франковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса. Сообщение об аварии поступило в полицию 26 января в 16:53. После получения сигнала правоохранители уточнили место происшествия и организовали выезд экстренных служб. Информацию об обстоятельствах происшествия внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений.

В ДТП пострадали пассажиры

На место аварии прибыли работники группы реагирования патрульной полиции, спасатели ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи. Специалисты обеспечили безопасность дорожного движения на участке во избежание осложнений и повторных столкновений. Медики сразу приступили к осмотру участников происшествия, а спасатели проверили транспорт на наличие угроз, в частности возможной утечки горючего.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Mini Cooper" и микроавтобуса "Mercedes-Benz 609", осуществлявшего пассажирский рейс по маршруту "Рожняты - Ивано-Франковск". В салоне маршрутного транспорта находились 10 пассажиров. В результате аварии в медицинское учреждение доставили четырех пассажиров микроавтобуса и водителя. Их состояние уточняется, врачи проводят обследование и оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители документируют обстановку, опрашивают очевидцев и устанавливают причины и механизм столкновения. По результатам проверки будет дана правовая оценка события в соответствии с действующим законодательством.

