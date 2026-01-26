"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона

Фото: Нацполіція

У Львівській області викрили чиновника сільської ради, який на закупівлі генераторів завдав громаді збитків на майже пів мільйона гривень. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як виявилось, у 2024 році чиновник, який обіймав посаду інспектора відділу однієї з сільських рад, організував відкриті торги. Йшлось про закупівлю двох генераторів. При цьому ціна була завищена, а учасник був єдиним і наперед визначений.

Згодом між сільською радою та приватним підприємством - "переможцем" торгів було укладено угоду про постачання генераторів за ціною, яка перевищувала їх фактичну вартість більше ніж на 480 тисяч гривень. Таким чином сільській раді було завдано збитків на вказану суму.

Зараз чиновнику вже повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

