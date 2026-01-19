На Прикарпатті керівник ТЦК влаштував свого сина головним спеціалістом відділення рекрутингу та комплектування, – ЗМІ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Керівник Надвірнянського ТЦК Ігор Калужак без зайвих конкурсів і сорому влаштовує свого 26-річного сина – Станіслава Калужака – головним спеціалістом відділення рекрутингу та комплектування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Актуальна Правда".

"Поки одних ловлять на вулицях, свої – в теплих кабінетах. І маленька деталь, яку чомусь не люблять згадувати. До повномасштабної війни Станіслав Калужак розвивав російськомовний контент на Івано-Франківщині та вів російськомовний YouTube-канал Comedy Boys", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли військовозобов’язаних чоловіків у Румунію. Корупційна схема діяла тривалий час.