20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
17:19  19 січня
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 19:35

На Прикарпатті керівник ТЦК влаштував свого сина головним спеціалістом відділення рекрутингу та комплектування, – ЗМІ

19 січня 2026, 19:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Керівник Надвірнянського ТЦК Ігор Калужак без зайвих конкурсів і сорому влаштовує свого 26-річного сина – Станіслава Калужака – головним спеціалістом відділення рекрутингу та комплектування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Актуальна Правда".

"Поки одних ловлять на вулицях, свої – в теплих кабінетах. І маленька деталь, яку чомусь не люблять згадувати. До повномасштабної війни Станіслав Калужак розвивав російськомовний контент на Івано-Франківщині та вів російськомовний YouTube-канал Comedy Boys", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли військовозобов’язаних чоловіків у Румунію. Корупційна схема діяла тривалий час.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Прикарпаття Івано-Франківська область ТЦК суспільство
На Прикарпатті на залізничному переїзді потяг протаранив легковик: троє постраждалих
19 січня 2026, 10:57
На Прикарпатті п'яна водійка збила людину і влетіла в огорожу
13 січня 2026, 19:15
На Прикарпатті топпосадовець Держрибагентства продавав "абонементи" браконьєрам
13 січня 2026, 14:02
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Дитина отруїлась алкоголем: на Волині військового судили через смерть сина
19 січня 2026, 21:35
В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка
19 січня 2026, 21:19
Цієї ночі існує загроза нового комбінованого удару РФ по Україні
19 січня 2026, 20:41
Кабмін запровадив нову мережу прихистків при відключеннях на понад 48 годин: що важливо знати
19 січня 2026, 20:33
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
19 січня 2026, 20:22
На Дніпропетровщині поранено п’ятеро людей через ворожі обстріли
19 січня 2026, 20:18
В Одесі на жвавій вулиці невідомі у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус
19 січня 2026, 20:02
Росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині
19 січня 2026, 19:59
Пожежа в приватному будинку на Київщині забрала життя чоловіка: поліція розслідує обставини
19 січня 2026, 19:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »