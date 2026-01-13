Фото: ДБР

Правоохоронці викрили керівника Держрибагентства в Івано-Франківській області. Посадовець за щомісячні хабарі фактично дозволяв незаконний вилов риби на Бурштинському водосховищі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Під виглядом контрольних заходів посадовець вилучав у браконьєрів надувні човни та двигуни, після чого виходив з ними на зв’язок і висував умову: щомісячна "плата" в 10 тисяч гривень в обмін на безперешкодний незаконний вилов.

Також встановлено, що посадовець не лише покривав браконьєрів, а й сам замовляв у них раків та дорогу рибу. Щоб уникати перевірок, вони надсилали йому фото встановлених сіток, а він попереджав їх про патрулі.

Загальна сума отриманих хабарів може сягати сотень тисяч гривень.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

