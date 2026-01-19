На Прикарпатті на залізничному переїзді потяг протаранив легковик: є постраждалі

Фото: поліція

Аварія сталася 19 січня близько 08:40 у місті Городенка Коломийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

На залізничному переїзді пасажирський поїзд сполученням "Київ – Ясіня" зіткнувся з легковиком "ВАЗ", за кермом якого був 63-річний чоловік.

В автомобілі перебували четверо людей. Внаслідок зіткнення травми отримали троє пасажирів 81, 72 та пʼяти років.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували одного з постраждалих з понівеченого авто та передали медикам "швидкої". Також фахівці від’єднали клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти можливому загорянню.

Усіх постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини події.

Нагадаємо, вранці 16 січня на Вінниччині електропотяг на смерть збив чоловіка, який перебував на колії та рухався назустріч поїзду.