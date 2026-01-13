Фото: Нацполіція

Аварія сталась 12 січня близько 14:00 в селі Драгомирчани на вулиці Миру. Поліція з'ясовує обставини

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 40-річна жінка їхала за кермом Subaru вулицею Миру. Вона не впоралась з керуванням та наїхала на жінку-пішохода, яка йшла краєм проїзної частини у попутному напрямку. Після цього автомобіль врізався у металеву огорожу житлового будинку.

Внаслідок ДТП 41-річна потерпіла отримала травми. Її госпіталізували медики. Правоохоронці перевірили водійку авто: виявилось, жінка була в стані алкогольного сп'яніння.

"Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

