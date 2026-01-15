13:45  15 січня
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 14:35

На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію

15 січня 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР спільно з СБУ та ДПСУ викрили та заблокували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон на Івано-Франківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Схему організували двоє сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Прикарпатті.

За даними слідства, військовослужбовці через посередників підшуковували чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. В одному із епізодів встановлено, що за 8000 доларів вони обіцяли особисто доставити 44-річного "клієнта" до кордону з Румунією службовим автомобілем.

"Фігуранти забезпечували безперешкодний проїзд через блокпости. Під час поїздки вони інструктували чоловіка щодо маршруту пересування, поведінки в дорозі, відповідей на блокпостах та подальших дій. Після безперешкодного проїзду через блокпости чоловік, одягнутий у термокостюм та в темну пору доби, мав самостійно перетнути річку Прут", – йдеться у повідомленні.

Фігурантів затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов’язаних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР Прикарпаття Івано-Франківська область ТЦК корупційна схема втеча за кордон
ДТП на Прикарпатті: травмовані семеро пасажирів, серед них – трирічна дитина
15 січня 2026, 11:17
На Прикарпатті п'яна водійка збила людину і влетіла в огорожу
13 січня 2026, 19:15
На Прикарпаті викрили посадовця, який вимагав хабарі від рибалок: по 10 тисяя з кожного
13 січня 2026, 16:55
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Захворюваність на ГРВІ зросла на 15%: за тиждень захворіли понад 121 тис. людей
15 січня 2026, 15:34
У Тернополі двоє чоловіків обкрадали водомати
15 січня 2026, 15:22
На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки: є постраждалі
15 січня 2026, 14:53
У Києві без тепла залишаються 287 будинків: енергетики працюють цілодобово
15 січня 2026, 14:49
ВПО з окупованих територій ризикують залишитися без житла: ГО "Захист Держави" звернулася до влади
15 січня 2026, 14:26
Калмикову викликали до Ради через нібито фейкове бронювання в НВМК
15 січня 2026, 14:12
Дистанційна інвалідність за $12 тисяч: на Дніпропетровщині затримали військового-організатора схеми
15 січня 2026, 14:07
Українці можуть отримати компенсацію за згорілу через перепади напруги техніку
15 січня 2026, 13:49
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
15 січня 2026, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »