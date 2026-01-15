На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію

фото: ДБР

Працівники ДБР спільно з СБУ та ДПСУ викрили та заблокували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон на Івано-Франківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Схему організували двоє сержантів одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Прикарпатті.

За даними слідства, військовослужбовці через посередників підшуковували чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. В одному із епізодів встановлено, що за 8000 доларів вони обіцяли особисто доставити 44-річного "клієнта" до кордону з Румунією службовим автомобілем.

"Фігуранти забезпечували безперешкодний проїзд через блокпости. Під час поїздки вони інструктували чоловіка щодо маршруту пересування, поведінки в дорозі, відповідей на блокпостах та подальших дій. Після безперешкодного проїзду через блокпости чоловік, одягнутий у термокостюм та в темну пору доби, мав самостійно перетнути річку Прут", – йдеться у повідомленні.

Фігурантів затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

