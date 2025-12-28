15:32  27 грудня
28 грудня 2025, 15:00

На Івано-Франківщині перекинувся пасажирський автобус: одна людина загинула и 8 травмованих

28 грудня 2025, 15:00
Фото: Національна поліція України
У селі Раків на Івано-Франківщині триває розслідування масштабної ДТП з пасажирським транспортом, унаслідок якої є загиблий та травмовані

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На Рожнятівщині Івано-Франківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса. Аварія трапилася 28 грудня близько 13:00 у селі Раків, що входить до Брошнів-Осадської територіальної громади.

За попередніми даними, автобус з’їхав з проїжджої частини та перекинувся, внаслідок чого одна людина загинула на місці події.

На місці працюють поліція, рятувальники й медики

Станом на 14:30 відомо про щонайменше вісьмох постраждалих пасажирів. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх потерпілих бригадами екстреної медичної допомоги доставили до лікарень для обстеження та надання необхідної допомоги. Медики уточнюють характер ушкоджень і стан госпіталізованих.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медичні служби. Правоохоронці оглядають місце події, фіксують обставини ДТП та вилучають необхідні матеріали. Також перевіряється технічний стан транспортного засобу й умови, за яких відбулася аварія, зокрема стан дорожнього покриття та погодні фактори.

У поліції зазначають, що після завершення першочергових слідчих дій буде надано правову оцінку події. Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та враховувати дорожню обстановку, особливо в зимовий період.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі сталася серйозна ДТП – автомобілі практично розкидало по мокрій дорозі після зіткнення. Внаслідок аварії постраждало двоє водіїв віком 38 та 46 років, яких госпіталізували медики.

ДТП аварія автобус загиблий постраждалі пасажири Івано-Франківська область смертельна ДТП
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
