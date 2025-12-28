Фото: Національна поліція України

У селі Раків на Івано-Франківщині триває розслідування масштабної ДТП з пасажирським транспортом, унаслідок якої є загиблий та травмовані

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На Рожнятівщині Івано-Франківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса. Аварія трапилася 28 грудня близько 13:00 у селі Раків, що входить до Брошнів-Осадської територіальної громади.

За попередніми даними, автобус з’їхав з проїжджої частини та перекинувся, внаслідок чого одна людина загинула на місці події.

На місці працюють поліція, рятувальники й медики

Станом на 14:30 відомо про щонайменше вісьмох постраждалих пасажирів. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх потерпілих бригадами екстреної медичної допомоги доставили до лікарень для обстеження та надання необхідної допомоги. Медики уточнюють характер ушкоджень і стан госпіталізованих.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медичні служби. Правоохоронці оглядають місце події, фіксують обставини ДТП та вилучають необхідні матеріали. Також перевіряється технічний стан транспортного засобу й умови, за яких відбулася аварія, зокрема стан дорожнього покриття та погодні фактори.

У поліції зазначають, що після завершення першочергових слідчих дій буде надано правову оцінку події. Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та враховувати дорожню обстановку, особливо в зимовий період.

