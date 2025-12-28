15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
11:55  28 грудня
Заступниця голови ОП Ірина Мудра задекларувала 250 тис дол заощаджень у Тель-Авіві
12:10  28 грудня
У кожному селі можуть з’явитися ТЦК: зареєстровано відповідний законопроєкт
28 грудня 2025, 14:00

На Дніпропетровщині внаслідок атак поранено двох чоловіків, пошкоджено майже десять будинків

28 грудня 2025, 14:00
Фото: Національна поліція України
У Нікопольському районі Дніпропетровщини ворог здійснив десятки атак, пошкоджено будинки та господарські споруди, постраждали двоє людей

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині постраждали двоє людей, а житлові та господарські об’єкти зазнали пошкоджень. Поліція працює на місцях влучань та документує наслідки ударів.

У Нікопольському районі ворог здійснив понад шістдесят атак протягом дня, використовуючи FPV-дрони та важку артилерію. 27 грудня близько 10-ї години ударний дрон поцілив по місту Нікополь. Внаслідок атаки двоє чоловіків, 66 та 64 років, отримали осколкові поранення. Один із них перебуває у тяжкому стані та перебуває під наглядом медиків.

Ворог пошкодив будинки та господарські споруди

Ворог цілив по Нікополю та селах, що входять до Червоногригорівської, Мирівської та Покровської громад. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують пошкодження та збирають докази воєнних злочинів.

За попередніми даними, постраждали майже десять багатоквартирних будинків, дошкільний навчальний заклад, транспортне підприємство, приватні оселі та господарчі споруди. Також пошкоджено кілька автомобілів та будівель, які не експлуатуються.

Нагадаємо, на Чернігівщині внаслідок російських обстрілів постраждала 77-річна жінка – удар по її приватному домоволодінню у Батуринській громаді пошкодив будинок та господарчу споруду.

