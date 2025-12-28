Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині постраждали двоє людей, а житлові та господарські об’єкти зазнали пошкоджень. Поліція працює на місцях влучань та документує наслідки ударів.

У Нікопольському районі ворог здійснив понад шістдесят атак протягом дня, використовуючи FPV-дрони та важку артилерію. 27 грудня близько 10-ї години ударний дрон поцілив по місту Нікополь. Внаслідок атаки двоє чоловіків, 66 та 64 років, отримали осколкові поранення. Один із них перебуває у тяжкому стані та перебуває під наглядом медиків.

Ворог пошкодив будинки та господарські споруди

Ворог цілив по Нікополю та селах, що входять до Червоногригорівської, Мирівської та Покровської громад. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують пошкодження та збирають докази воєнних злочинів.

За попередніми даними, постраждали майже десять багатоквартирних будинків, дошкільний навчальний заклад, транспортне підприємство, приватні оселі та господарчі споруди. Також пошкоджено кілька автомобілів та будівель, які не експлуатуються.

