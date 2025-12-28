15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
28 грудня 2025, 10:00

Внаслідок удару по житлових будинках на Харківщині постраждали троє людей

28 грудня 2025, 10:00
Фото: Національна поліція України
Протягом доби російські війська атакували кілька громад Харківської області, застосовуючи авіацію та безпілотники, внаслідок чого є поранені серед цивільних

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Минулої доби російські війська продовжили обстріли населених пунктів Харківської області. Під ударами опинилися громади Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. За даними поліції, для атак противник використовував керовані авіабомби та безпілотники різних типів, спрямовуючи їх по цивільній інфраструктурі.

На місцях ударів працювали правоохоронці

Зокрема, 27 грудня армія РФ завдала удару по місту Чугуїв. Боєприпас влучив у багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого поранення дістала 66-річна жінка. Постраждалій надали медичну допомогу, а правоохоронці зафіксували пошкодження будівлі та прилеглої території.

Того ж дня російський дрон атакував цивільного чоловіка поблизу села Нова Козача. Безпілотник влучив у 50-річного місцевого мешканця, який рухався пішки. Чоловіка з травмами госпіталізували до медичного закладу, його стан уточнюється.

Наслідки обстрілу житлового будинку на Харківщині

Крім того, у селищі Великий Бурлук внаслідок влучань БпЛА були пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримала місцева жінка. На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, які документують наслідки атак та відкривають кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, армія РФ у суботу, 27 грудня, вчергове атакувала газову та енергетичну інфраструктуру України, влучивши дронами по об'єктах видобутку і ТЕЦ "Нафтогазу".

Як повідомлялось, у суботу, 27 грудня, Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали". Зокрема росіяни масовано атакували Київ та Київщину.

