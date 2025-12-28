15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
11:55  28 декабря
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
12:10  28 декабря
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
28 декабря 2025, 15:00

В Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский автобус: один человек погиб и 8 травмированы

28 декабря 2025, 15:00
В селе Раков Ивано-Франковской области продолжается расследование масштабного ДТП с пассажирским транспортом, в результате которого есть погибший и травмированные

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Рожнятовщине Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Авария произошла 28 декабря около 13:00 в селе Раков, входящей в Брошнев-Осадскую территориальную громаду.

Согласно предварительным данным, автобус съехал с проезжей части и перевернулся, в результате чего один человек погиб на месте происшествия.

На месте работают полиция, спасатели и медики

По состоянию на 14:30 известно о по меньшей мере восьми пострадавших пассажирах. Люди получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших бригады экстренной медицинской помощи доставили в больницы для обследования и оказания необходимой помощи. Медики уточняют характер повреждений и состояние госпитализированных.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медицинские службы. Правоохранители осматривают место происшествия, фиксируют обстоятельства ДТП и изымают необходимые материалы. Также проверяется техническое состояние транспортного средства и условия, при которых произошла авария, в частности, состояние дорожного покрытия и погодные факторы.

В полиции отмечают, что после завершения первоочередных следственных действий будет дана правовая оценка происшествия. Водителей призывают быть максимально внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожную обстановку, особенно в зимний период.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП – автомобили практически разбросало по мокрой дороге после столкновения. В результате аварии пострадали двое водителей в возрасте 38 и 46 лет, которых госпитализировали медики.

