Фото: Национальная полиция Украины

В селе Раков Ивано-Франковской области продолжается расследование масштабного ДТП с пассажирским транспортом, в результате которого есть погибший и травмированные

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Рожнятовщине Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Авария произошла 28 декабря около 13:00 в селе Раков, входящей в Брошнев-Осадскую территориальную громаду.

Согласно предварительным данным, автобус съехал с проезжей части и перевернулся, в результате чего один человек погиб на месте происшествия.

На месте работают полиция, спасатели и медики

По состоянию на 14:30 известно о по меньшей мере восьми пострадавших пассажирах. Люди получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших бригады экстренной медицинской помощи доставили в больницы для обследования и оказания необходимой помощи. Медики уточняют характер повреждений и состояние госпитализированных.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медицинские службы. Правоохранители осматривают место происшествия, фиксируют обстоятельства ДТП и изымают необходимые материалы. Также проверяется техническое состояние транспортного средства и условия, при которых произошла авария, в частности, состояние дорожного покрытия и погодные факторы.

В полиции отмечают, что после завершения первоочередных следственных действий будет дана правовая оценка происшествия. Водителей призывают быть максимально внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожную обстановку, особенно в зимний период.

