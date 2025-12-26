ДТП у Кривому Розі: автомобілі розкидало по мокрій дорозі
ДТП сталась 2 грудня у Кривому Розі на Південному ГЗК. Внаслідок аварії є постраждалі
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
На мокрій дорозі зіткнулись автомобілі. Машини практично розкидало по дорозі. Внаслідок ДТП постраждало двоє людей. Водіїв (чоловіки 38 та 46 років) госпіталізували медики.
Нагадаємо, на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.
26 грудня 2025, 20:30
