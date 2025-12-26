22:06  26 грудня
У Києві вибухнув автобус
21:21  26 грудня
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
16:59  26 грудня
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
26 грудня 2025, 22:55

ДТП у Кривому Розі: автомобілі розкидало по мокрій дорозі

26 грудня 2025, 22:55
Фото: Нацполіція
ДТП сталась 2 грудня у Кривому Розі на Південному ГЗК. Внаслідок аварії є постраждалі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

На мокрій дорозі зіткнулись автомобілі. Машини практично розкидало по дорозі. Внаслідок ДТП постраждало двоє людей. Водіїв (чоловіки 38 та 46 років) госпіталізували медики.

Нагадаємо, на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.

23 грудня 2025
