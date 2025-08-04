фото: поліція Івано-Франківської області

У селі Задністрянськ на Івано-Франківщині сталася аварія за участі двох автомобілів

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Близько 14:17 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Задністрянськ на трасі Н-09, що сполучає Мукачево, Івано-Франківськ і Львів. На місце аварії негайно виїхали працівники групи реагування.

Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії

За попередніми даними, зіткнулися два автомобілі: BMW під керуванням 41-річного жителя Івано-Франківська та Mercedes, за кермом якого була 57-річна жінка. В салоні Mercedes також перебував пасажир 1959 року народження. Водійку та пасажира госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Обидва водії на момент ДТП були тверезі, а поліція продовжує працювати на місці події, щоб встановити повні обставини аварії. Слідчі перевіряють деталі, щоб з’ясувати причини зіткнення та відповідальність учасників.

Нагадаємо, 2 серпня поблизу селища Вендичани на Вінниччині сталася смертельна ДТП за участі автомобілів ЗАЗ та Opel. Внаслідок аварії загинули 38-річна водійка ЗАЗ та пасажирка цього авто.