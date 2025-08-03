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На Вінниччині зіткнулись ЗАЗ та Opel. Внаслідок аварії загинули люди

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

Аварія сталась 2 серпня поблизу селища Вендичани. Попередньо, зіткнулись 38-річна жінка за кермом ЗАЗ і 53-річний водій Opel.

Внаслідок аварії ЗАЗ перекинувся. 55-річна пасажирка та водій загинули на місці. 34-річну жінку, яка їхала в тому ж авто, госпіталізували медики.

"За цим фактом слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині сталась смертельна ДТП. Водій автомобіля "Toyota" зіткнувся з автомобілем "Skoda". Внаслідок ДТП водійка легковика "Skoda" загинула на місці, а двоє пасажирів та водій "Toyota" отримали тілесні ушкодження.