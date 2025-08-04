На Тернопільщині судитимуть шахрая, який видурив у людей майже 45 тисяч доларів
Зловмисник обіцяв жертвам вирішити питання з мобілізацією, а потім брав кошти і зникав
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Одна з потерпілих – жителька Києва. Вона заплатила шахраю 15 000 доларів за "бронювання" від мобілізації її чоловіка. Згодом вона заплатила йому ще майже три тисячі доларів.
Згодом поліцейським стало відомо про ще двох потерпілих, котрі теж віддали 40-річному тернополянину по 15 тисяч доларів за оформленням документів, які мали б звільнити від мобілізації.
За скоєне зловмисникові загрожує до 8років позбавлення волі.
Нагадаємо, житель Тернополя хотів заробити онлайн, а втратив понад 130 тисяч гривень. Саме таку суму чоловік переказав шахраям.
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