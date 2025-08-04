Пожежа у львівському готелі: шестеро постраждалих, серед них — двоє дітей

фото: соцмережі

Сьогодні у Львові сталася пожежа в готелі "Власта". Вогонь охопив близько 300 квадратних метрів будівлі. На момент займання всередині перебували люди

Про це повідомила Львівська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що усіх мешканців і працівників оперативно евакуювали.

За офіційними даними, постраждали шестеро осіб, зокрема двоє дітей. Усі вони госпіталізовані. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає — травми вважаються легкими.

Один із постраждалих чоловіків зазнав сильних опіків. Попередньо, вибух стався саме в його номері.

Причини вибуху наразі з'ясовують. На місці працює слідчо-оперативна група та всі екстрені служби.

Пожежу майже повністю ліквідовано. Причину загоряння встановлюють.

Нагадаємо, у понеділок, 4 серпня, близько 12:30 у Львові сталося займання у готелі "Власта".

У січні у Львові горів гуртожиток. Надзвичайна подія трапилася у гуртожитку на вулиці Євгена Плужника. Пожежу оперативно ліквідували.