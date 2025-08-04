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04 августа 2025, 16:40

На трассе на Прикарпатье столкнулись BMW и Mercedes: пострадали два человека

04 августа 2025, 16:40
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фото: полиция Ивано-Франковской области
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В селе Заднестрянск в Ивано-Франковской области произошла авария с участием двух автомобилей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Около 14:17 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Заднестрянск на трассе Н-09, соединяющей Мукачево, Ивано-Франковск и Львов. На место крушения немедленно выехали работники группы реагирования.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии

Согласно предварительным данным, столкнулись два автомобиля: BMW под управлением 41-летнего жителя Ивано-Франковска и Mercedes, за рулем которого находилась 57-летняя женщина. В салоне Mercedes также находился пассажир 1959 года рождения. Водитель и пассажир госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Оба водителя на момент ДТП были трезвыми, а полиция продолжает работать на месте происшествия, чтобы установить полные обстоятельства аварии. Следователи проверяют детали, чтобы выяснить причины столкновения и ответственности участников.

Напомним, 2 августа вблизи поселка Вендичаны в Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ЗАЗ и Opel. В результате аварии погибли 38-летняя водительница ЗАЗ и пассажирка этого авто.

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