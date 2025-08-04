фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура Хмельницької області довела вину учасників резонансної ДТП, що сталася у 2019 році та забрала життя 11-річної дівчинки

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У результаті аварії, яка сталася через грубі порушення правил дорожнього руху з боку двох водіїв, дитина отримала травми, несумісні з життям, і померла в лікарні того ж дня. Ця трагедія викликала широкий резонанс не лише в регіоні, а й по всій Україні.

Слідство встановило, що водій мотоцикла, місцевий житель, рухався з перевищенням швидкості більш ніж удвічі у межах міста. Водій легкового автомобіля, виконуючи лівий поворот, не надав перевагу мотоциклісту. Унаслідок зіткнення транспортних засобів мотоцикл відкинуло на тротуар, де стояла дівчинка, що очікувала на зелене світло. Після аварії один із винуватців, громадянин іншої держави, покинув країну. Завдяки міжнародному розшуку та екстрадиції, його було повернуто в Україну для притягнення до відповідальності.

Мотоцикл і легковий автомобіль зіткнулися у Хмельницькому

Перший водій отримав покарання у 2021 році - шість років ув’язнення та заборону керувати транспортом на три роки. Водночас Верховний Суд скасував вирок для спільного розгляду справи після екстрадиції другого обвинуваченого. Під час нового судового процесу обидва обвинувачені визнали провину, а іноземець добровільно відшкодував моральну шкоду батькам загиблої дитини.

За рішенням суду від 4 серпня 2025 року обох водіїв визнано винними за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Водій автомобіля, громадянин Туреччини, отримав покарання у вигляді трьох років і дев’яти місяців ув’язнення, з позбавленням права керувати авто на три роки. Враховуючи його вік, стан здоров’я та повне відшкодування моральної шкоди у розмірі мільйона гривень, суд звільнив його з-під варти в залі суду. Мотоцикліст отримав п’ять років і вісім місяців позбавлення волі, з аналогічним обмеженням на керування транспортом. Його триматимуть під вартою до набрання вироком чинності. Крім того, він має сплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації.

Раніше повідомлялось, що у селі Глибочок на Буковині під час церемонії прощання з загиблим військовим сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті наїзду травми отримала 7-річна дитина.