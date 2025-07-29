Трагедія у Кременчуці: жінка випала з вікна багатоповерхівки

фото: Нацполіція

Трагічна подія сталася у суботу, 26 липня, у багатоповерхівці на вулиці Алітуській у Кременчуці. Потерпіла загинула

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

Близько 16:30 місцеві жителі виявили, що з 9-го поверху випала жінка. За даними слідства, від отриманих травм пенсіонерка 1942 року народження померла на місці події.

"Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.