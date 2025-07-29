Трагедія у Кременчуці: жінка випала з вікна багатоповерхівки
Трагічна подія сталася у суботу, 26 липня, у багатоповерхівці на вулиці Алітуській у Кременчуці. Потерпіла загинула
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.
Близько 16:30 місцеві жителі виявили, що з 9-го поверху випала жінка. За даними слідства, від отриманих травм пенсіонерка 1942 року народження померла на місці події.
"Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", — йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше у місті Покров, що на Дніпропетровщині, 2-річна дитина випала з вікна п’ятиповерхівки. Дівчинку госпіталізували до медичного закладу.
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