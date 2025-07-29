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29 июля 2025, 15:02

В Ивано-Франковской области в ДТП погиб 49-летний водитель мотоцикла

29 июля 2025, 15:02
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фото: полиция Ивано-Франковской области
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В Надворнянском районе Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В результате аварии погиб 49-летний местный житель, управлявший мотоциклом. Информацию о произошедшем подтвердили в полиции области.

Инцидент произошел 29 июля около 6:50 утра. Сообщение на линию "102" поступило с дороги, соединяющей села Назавизов и Перерисль. Согласно предварительным данным следствия, мотоциклист, двигаясь в направлении населенного пункта, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Транспортное средство слетело в кювет с левой стороны дороги.

ДТП произошло на участке дороги между двумя деревнями

В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики констатировали смерть еще до прибытия следственно-оперативной группы.

На месте происшествия работали правоохранители и эксперты, выясняющие все обстоятельства аварии. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция начала досудебное расследование в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Ровно: водителю объявили о подозрении.

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