На Закарпатті в озері виявили тіло зниклого чоловіка
Трагедія сталася минулого тижня у селі Драгово Хустського району. Чоловік зник під час відпочинку на воді ще 23 липня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Закарпатській області.
Рятувальники та водолази разом із місцевими жителями майже дві доби шукали зниклого 46-річного мешканця Тячівщини.
"24 липня тіло загиблого було знайдено на відстані 55 метрів від берега та на глибині 3,5 метра", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
За даними ДСНС, від початку року на водних об’єктах Закарпаття потонула 21 людина.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві за допомогою підводного дрона виявили тіло чоловіка, який зник у річці Південний Буг 12 липня.
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