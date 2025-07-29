На Закарпатті в озері виявили тіло зниклого чоловіка

фото: ДСНС України у Закарпатській області

Трагедія сталася минулого тижня у селі Драгово Хустського району. Чоловік зник під час відпочинку на воді ще 23 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Закарпатській області.

Рятувальники та водолази разом із місцевими жителями майже дві доби шукали зниклого 46-річного мешканця Тячівщини.

"24 липня тіло загиблого було знайдено на відстані 55 метрів від берега та на глибині 3,5 метра", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

За даними ДСНС, від початку року на водних об’єктах Закарпаття потонула 21 людина.